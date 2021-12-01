Çorumlu esnaf kalbine yenildi
Güncel 01.12.2021, 19:46
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Çorum'un tanınmış mobilyacı esnaflarından Erkan Çoşar, geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Erkan Coşar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Merhumun cenazesi Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
(Ömür SOYTEMİZ)
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