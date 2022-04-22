Çorumlu eski Bakan İlhan Evliyaoğlu’nu kaybettik 

Evliyaoğlu’nun cenazesi, Karşıyaka Ahmet Efendi Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

İLHAN EVLİYAOĞLU KİMDİR?

30 Nisan 1929'da Sungurlu'da doğan İlhan Evliyaoğlu 1950 yılında Galatasaray Lisesi'ni, 1954'te de Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi.

Maliye Bakanlığına girerek, maliye müfettişliği yaptıktan sonra Devlet Yatırım Bankası Genel Müdür Muavini ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 1961'de gittiği Amerika'da 1 yıl kaldı ve İktisadi Kalkınma Enstitüsünü bitirdi.

İlhan Evliyaoğlu yurda döndükten sonra, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreterliği, Turizm Bankası Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Müsteşarlığı, Sadi Irmak Hükümetinde Turizm ve Tanıtma Bakanlığı (1974-1975), Merkez Bankası Banka Meclisi Üyeliği, Şekerbank Genel Müdürlüğü, Bülent Ulusu Hükümetinde Kültür ve Tiurizm Bakanlığı (1980-1983), T. Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Üyeliği (1984-1988), Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyeliği ve Nurol Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanlığı (1988-1991), T. İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı (1992-1996), T. Sınai Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı (1996-2002), Dedeman Holding A.Ş. Başkan Vekilliği (2002-2006) görevlerinde bulundu.

İlhan Evliyaoğlu bu görevlerinin yanı sıra, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde (1975-1980) ve Siyasal Bilgiler Fakültesinde (1981-1993) öğretim görevlisi olarak dersler verdi.

Yurt içi ve yurt dışında birçok seminerlere katıldı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Cumhurbaşkanlığı Kültür Merkezi Milli Komitesi gibi benzeri birçok kuruluşta yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. (Haber Merkezi)

