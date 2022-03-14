Çorumlu Emekli Albay’dan 7-8 Hasan Paşa üzerine kitap

Daha önce hikayelerinin yayınlandığını, ancak ilk kez roman yazdığını belirten Yakup Tunç, “Romanda mümkün olduğu kadar hayali unsurlardan ve tasvirlerden kaçındım, tarihi gerçeklere sadık kalmaya çalıştım.” dedi. Emekli Albay Tunç, romanında, Padişah Abdülmecit, Abdülaziz ve Abdulhamit ile Ali Suavi’yi de anlattığını ifade etti.

(Haber Merkezi)