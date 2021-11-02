Çorumlu eczacı Evrim’den Avrupa standartlarında cilt bakım ürünü

Evolvy doğal cilt bakım markasının temelini, 2017 yılında eczanesinin laboratuvarında attığını belirten Ecz. Evrim Damar Konuk, tüketicilerin “doğal kozmetik” adı altında çok fazla yanıltıldıklarını gözlemlediğini belirterek, doğal formül arayışlarının bu şekilde başladığını anlatıyor.

Çorum’un tanınmış inşaat mühendisi Turan Damar’ın kızı olan Evrim Damar Konuk, o zamanki adı Cosmo Lab olan Instagram sayfasının gördüğü olağanüstü ilgi ve yapılışını şeffaf bir biçimde anlattığı ürünlerinin talep görmesi karşısında, butik bir çevreye satışa başladığını belirterek şunları söylüyor:

“Formüllerimizin içeriklerini ve yapılış yöntemlerini paylaştığımız için birçok kadının cilt bakımında güvendiği bir marka haline geldik. Evolvy doğal cilt bakım ürünleri, bu ay itibariyle Avrupa cilt bakım ürünleri pazarına giriş yapacak. Tüm görsel iletişimimiz de yenilenerek Avrupa pazarına giriş sürecimiz tamamlandı.”

“Evolvy ürünlerimiz tamamen doğal orijinli içeriklerle, vegan, crulety-free, el yapımı, çevre dostu ve dönüştürülebilir ambalaj kullanılarak üretiliyor. Özellikle hassas cilt yapısına sahip ya da cilt hastalıkları olan kişiler önemle dikkate alınıyor. Üretim laboratuvarımızı açtık, profesyonel bir görsel dille yolumuza devam ediyoruz.”

Evrim Damar Konuk…

(Soldan sağa) Oturanlar: Fatoş Damar, torun Can Konuk, Turan Damar. Ayaktakiler: Damat, elektrik-elektronik mühendisi Gökhan Konuk ve Ecz. Evrim Damar Konuk…

Ecz.Evrim Damar Konuk ve Londra’da yaşayan Mimar Efsun Damar, babaları Turan Damar ile birlikte…

(Haber Merkezi)