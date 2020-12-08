Çorumlu Ebru Has elendi

Anne tarafından Çorum’un Sungurlu İlçesi’nden olan 28 yaşında olan Ebru Has’ın babası ise Düzce Akçakocalı. Aşçılık yapan yarışmacının voleybol geçmişi de bulunuyor. İlk turda üç şeften de “evet” oyu alan Ebru Has, üçlü düelloda da başarılı olarak final turuna kaldı ve bu turun ardından ilk 16 yarışmacı arasına girmişti.

Ebru Has, bu haftaki elemede ise Serhat ve Eray'a elenerek MasterChef Türkiye'ye veda etti. Ebru böylece 16 kişinin yarıştığı yarışmada 7. olmayı başardı.

(Haber Merkezi)