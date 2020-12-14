Çorumlu doktor toprağa verildi
Çorum’da uzun yıllar görev yapan ve Başhekimlik görevinde bulunan Emin Temizkan vefat etti.
Güncel 14.12.2020, 22:48
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Çorum’da uzun yıllar görev yapan ve Başhekimlik görevinde bulunan Emin Temizkan vefat etti.
Muazzez Temizkan’ın eşi, Nesligül ve Zafer Temizkan’ın babası, Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Hokelek’in eniştesi, Emekli Röntgen Mütehassısı Doktor Emin Temizkan hayatını sürdürdüğü Muğla’da hayatını kaybetti.
Temizkan önceki gün Muğla Bodrum Gümüşlük Karakaya mezarlığında düzenlenen cenaze namazının ardından sevenleri tarafından toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.(Haber Merkezi)
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