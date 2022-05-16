Çorumlu Dernekler Federasyonu’nda Hayri Çağır güven tazeledi 

Mustafa Yüceel’in Divan Başkanlığındaki Genel Kurul’da, Metin Karaman başkanlığında rakip bir listenin daha çıktığı öğrenilirken, kongrenin önceden gereği gibi duyurulmadığı yönünde eleştiriler dile getirildi.

Hayri Çağır başkanlığındaki ÇDF Yönetimi’nde şu isimler yer aldı: Başkan Yardımcıları: Mehmet Çelikel, Mahmut Argun,Salih Şerbetçi, Ferit Turan, Necdet Portakal, Mustafa Dişbudak, Faruk Ağaçbacak, Ali Osman Kıyak, Hamza Karataş,Ali Osman Şahin, Alpaslan Çuhacı, Süleyman Gökçe, Okay Erözgün, Hüseyin Alibaş, Çelebi Kermen, Muharrem Taştemir.

Genel Sekreter Latif Ramazan, Genel Sekreter Yardımcısı AydınTufan, Sayman Murat Erbaş, Sayman Yardımcısı Ömer Baldan. Üyeler: Mehmet Ali Demir, Muammer Karayel, Necmi Bulut, Mehmet Onan, Ahmet Aksu, İsmail Değer, Kahraman Çiçek, Ayhan Erdugan.

Denetim Kurulu: Mustafa Yüceel, Halil Koldaş, Osman Aykan. Disiplin Kurulu: Erdal İpek, Mustafa Aydın, Orhan Köse.



(Haber Merkezi)

