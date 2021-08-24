Çorumlu davulcu genç evinde ölü bulundu

Çorum’un Kargı ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve İstanbul’da ikamet eden davulcu Murat Turan, Sultanbeyli’de tadilat yaptıkları gecekonduda ölü bulundu.

İstanbul Sultanbeyli’de kendilerine ait gecekonduya tamir işlerini yapmak için giden 23 yaşındaki Murat Turan’dan bir süre haber alamayan babası, gecekonduya gittiğinde oğlunun yerde hareketsiz yattığını görünce hemen 112 acil servisini aradı. Burada yapılan ilk müdahalede Çorumlu gencin olay yerinde öldüğü tespit edildi.

Kargı ilçesi Çobankaya Köyü Yenice Mahallesi nüfusuna kayıtlı Murat Turan'ın Sultanbeyli’de toprağa verileceği öğrenildi. Polis, Turan’ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

