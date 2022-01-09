“Çorumlu, ÇORUM HABER’i yaşatmalı ve güçlendirmelidir”

Çorum’un önceki valilerinden, emekli Anayasa Mahkemesi Üyesi Mustafa Yıldırım, dostu Mehmet Yolyapar’ın 2022 yılı ile ilgili kaygılarını yakından izlediğini ve aynı duyguları paylaştığını belirterek, Çorumlulara, “ÇORUM HABER’i yaşatma ve güçlendirme” çağrısında bulundu.

ÇORUM HABER’e abone olarak mütevazı katkısını koyan Mustafa Yıldırım, görüşlerini şöyle ifade etti:

“Mehmet Yolyapar sıradan bir yerel gazeteci, ÇORUM HABER de sıradan bir yerel gazete değil. Dostum Yolyapar, Çorum dışına çıksaydı, Türkiye’nin en ünlü gazetecilerinden biri olurdu. Çorum sevgisi nedeniyle memleketinde kalıp, hemşehrilerine hizmeti seçti.”

“ÇORUM HABER, son derece seviyeli, yapıcı, dolu dolu bir yerel gazete. Türkiye çapında ilk 10’a girdiğini biliyoruz. Çorum’un her sorununa yapıcı katkıları olan, denge unsuru bu gazetenin yaşatılması konusunda, tüm Çorumlular, ÇORUM HABER dostları olarak hepimiz, azami sorumluluk duygusuyla hareket etmeliyiz.”

(Haber Merkezi)

