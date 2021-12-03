Çorumlu çiftçinin Türk Bayrağı aşkı engel tanımadı
3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde en güzel mesajı doğuştan konuşma ve duyma engelli olan Çorumlu Elvan Toker, tarlasına traktörle resmettiği Türk Bayrağını çizerek verdi.
2 çocuk babası olan 35 yaşındaki Elvan Toker, Çorum merkeze bağlı Elicek Köyü'nde yaşıyor. Köy halkı tarafından yaşama azmini hiçbir zaman kaybetmemesi ile bilenen Toker, Türk Bayrağını çok sevdiğini söyledi. Elvan Toker'in tarlasına çizdiği dev Türk Bayrağı ise havadan çekilen görüntülerle büyük beğeni topladı.
GÖNÜLLERE TAHT KURDU
3 Aralık'ta kutlanan Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık oluşturmak için tek başına tarlasına Türk Bayrağını resmetti. Tarladaki çalışmasının görüntülemesi için ise drone pilotu olan Samet Can Toker’den yardım istedi. Yaklaşık 2 saat süren emeğin sonunda havadan çekilen görüntülerde Türk Bayrağı kendine hayran bıraktırdı. Köylüler tarafından çok sevilen Toker, yaptığı Türk Bayrağı motifi ile de gönüllere taht kurdu.
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|14
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|13
|17
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|13
|17
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|14
|14
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|13
|13
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|13
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|O
|P
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|14
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|14
|7
|Takımlar
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|36
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