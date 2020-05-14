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Çorumlu çiftçilere 12 yılda 1.6 milyar TL destek ödemesi yapıldı

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, son 15 yılda çiftçilere 1 milyar 600 milyon tarımsal destek ödemesi yapıldığını açıkladı. 

14 Mayıs 2020 Perşembe 18:44
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Çorumlu çiftçilere 12 yılda 1.6 milyar TL destek ödemesi yapıldı

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan’ın ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Dünya Çiftçiler Günü’nü kutladı. 
Ahlatcı, tarım sektörünün Çorum’da hem geçimini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar açısından hem de temel ve zorunlu bir ihtiyaç olan gıdanın karşılanması açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. 
Dünya'nın salgınla mücadele ettiği bu zor süreçte Türkiye’nin tarımsal politikalarını yeniden oluşturarak her türlü tedbirini aldığını dile getiren Ahlatcı, “Çiftçilerimizin üretim gayretleri ile çok şükür, güçlü ve hazırlıklı bir şekilde tarımsal üretimde hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bundan sonra da yaşamayacağız inşallah. Anadolu’nun bereketiyle alın terini, emeğini, yüreğini harmanlayarak, özenle işledikleri toprağın bereketine bereket katan tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya çiftçiler günüzü sizlerin şahsında kutluyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetimiz ve AK Partimiz her zaman çiftçisinin yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir.”dedi. 

(İHA)

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