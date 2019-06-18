Çorumlu çiftçiler Konya’da tarla gününe katıldı

Tarla gününe İl Müdürü Orhan Sarı’nın beraberinde bulunan ziraat odası başkanları ve önder çiftçilerin de katılımı ile 19 kişilik bur grubun katıldığının belirtildiği açıklamada ayrıca tarım makinaları üreticisi Komel ve Özdöken Firmalarının ürünlerinin incelenerek, deneme sahalarının gezildiği kaydedildi.

100 yılı aşkın zamandır Konya’da tarımsal alanda önemli başarılara imza atan Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından son yıllarda geliştirilen kuraklığa dayanıklı, su kullanımı etkinliği yüksek, verimli ve kaliteli hastalıklara dayanıklı yeni 20 adet buğday, arpa, yulaf ve tiritikale çeşidi ve 20 adet çeşit adayı tanıtımı yapıldığının kaydedildiği açıklamada, programda tanıtılan kuraklığa dayanıklı, yüksek verimli ve kaliteli yeni buğday çeşitleri ve ülke için önemli gen kaynakları olan yerel buğdayların, Çorum’daki ekilebilecek kuru tarım arazilerinde kullanım amaçlı değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

Gezide İl Müdürü Sarı’nın, dünyadaki nüfus artışına karşın gıda açığını ifade ederek, son yıllarda oluşan iklim değişikliklerinden Çorum’un da etkilendiğini bu duruma ayak uydurabilmek için iklim değişikliğine dayanıklı çeşitlerle üretim yapılması gerektiğini ifade ettiği dile getirildi.

(Haber Merkezi)