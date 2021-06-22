Çorumlu çiftçi gergedan böceği buldu

Mecitözü ilçesine bağlı Elvançelebi köyünde oturan Mustafa Taşkın, ailesiyle birlikte mutfakta oturduğu sırada pencereden içeriye böceğin girdiğini fark etti. Taşkın, ilk kez karşılaştığı böcekle ilgili internetten araştırma yaptı. Böceğin gergedan böceği olduğunu söyleyen Taşkın, “Mutfakta yemeğimizi yedik, oturduğumuz sırada evimize bir böcek geldi. İlk kez böyle bir böcek gördüm. İnternette yaptığım araştırmada gergedan böceği olduğunu öğrendim. Dünyanın en güçlü böceğiymiş. Nadir bulunan türlerden, ben yine de araştırılmasını istiyorum” dedi.