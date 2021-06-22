Çorumlu çiftçi gergedan böceği buldu
ÇORUM’da çiftçilik yapan Mustafa Taşkın (48), ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen ve dünyanın en güçlü hayvan türlerinden gergedan böceği bulduğunu iddia etti.
Güncel 22.06.2021, 10:21 22.06.2021, 10:33
141
Mecitözü ilçesine bağlı Elvançelebi köyünde oturan Mustafa Taşkın, ailesiyle birlikte mutfakta oturduğu sırada pencereden içeriye böceğin girdiğini fark etti. Taşkın, ilk kez karşılaştığı böcekle ilgili internetten araştırma yaptı. Böceğin gergedan böceği olduğunu söyleyen Taşkın, “Mutfakta yemeğimizi yedik, oturduğumuz sırada evimize bir böcek geldi. İlk kez böyle bir böcek gördüm. İnternette yaptığım araştırmada gergedan böceği olduğunu öğrendim. Dünyanın en güçlü böceğiymiş. Nadir bulunan türlerden, ben yine de araştırılmasını istiyorum” dedi.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
23°
parçalı az bulutlu