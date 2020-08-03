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Çorumlu bir kadın Covid-19 sonucu hayatını kaybetti

Çorumlu bir kadın, Covid-19 şüphesi nedeniyle Afyon’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güncel 03.08.2020, 01:23
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Çorumlu bir kadın Covid-19 sonucu hayatını kaybetti

Vefat eden kadının Mecitözü İlçesinde görüştüğü 48 kişi ise karantina altına alındı.
Edinilen bilgiye göre; yaklaşık iki hafta önce İzmir'den Mecitözü İlçesi Şıhlar Köyü'ne hasta yakınını ziyarete gelen ve bir süre Mecitözü İlçesinde bulunan Gülcihan Karadağ (59) isimli kadın, İzmir’e tekrar dönmek üzere yola çıkınca Afyon’da yapılan kontroller esnasında yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testleri pozitif çıkan Gülcihan Karadağ’ın Şıhlar, Terken ve Sırçalı Köylerinden toplam 48 kişi ile görüştüğü belirlendi.
Hastanede tedavi altında tutulan Gülcihan Karadağ’ın hayatını kaybettiği bildirildi.
Merhumenin cenazesi İzmir’de toprağa verildi.
Adı geçen kadının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine 3 ayrı köyden görüştüğü 48 kişi ise 14 günlük karantina altına alındı.
Mecitözü Şeyhler Mahallesinden olup İzmir'de ikamet eden Bilal Karadağ'ın eşi Gülcihan Karadağ’ın Covid-19 sonucu hayatını kaybetmesi derin bir üzüntüyle karşılandı.

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