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Çorumlu bilim insanı Sadi Vural’dan uluslararası başarı

Lise eğitimi Çorum Endüstri Meslek Lisesi’nde, lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi İngilizce Elektronik Mühendisliği’nde tamamlayan Doç. Dr. Sadi Vural, kamera içine yüz tanımayı yerleştirebilen tek bilim insanı olma unvanına sahip.

Çorumlu bilim insanı Sadi Vural’dan uluslararası başarı

Lise eğitimi Çorum Endüstri Meslek Lisesi’nde, lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi İngilizce Elektronik Mühendisliği’nde tamamlayan Doç. Dr. Sadi Vural, kamera içine yüz tanımayı yerleştirebilen tek bilim insanı olma unvanına sahip.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 23:46
Çorumlu bilim insanı Sadi Vural’dan uluslararası başarı

Yüksek lisans eğitimini Japonya’nın Osaka Üniversitesi’nde tamamlayan ve en az 4 yıl suren doktora programını sadece 1 yılda tamamlayarak bunu başaran ilk yabancı öğrenci unvanına sahip olan Doç. Dr. Sadi Vural, 2007 yılında Japonya'nın ilk yüz tanıma şirketi Ayonix'i kurarak başka bir ilke daha imza attı

Osaka’da 100 bin dolara kurulan şirket bugün Tokyo’da 150 milyon dolar hacmiyle ticari faaliyetlerine devam ediyor.

Çorumlu bilim insanı Doç. Dr. Sadi Vural'ın üretip geliştirdiği sistem güvenlik, müşteri memnuniyetini artırma, fabrikalarda ve hayatı daha kolaylaştırma amaçlı birçok alanda kullanılıyor.

Amerika iç istihbarat servisi FBI da dâhil olmak üzere; Arjantin, Meksika, Tayvan ve Singapur gibi 30’u askın ülke Ayonix yüz tanıma sistemini kullanarak güvenliği sağlamakta.

Doç. Dr. Sadi Vural, azmi ve girişimci ruhu taşıyan işadamlarıyla iş birliği kurarak fabrikalarda, şirketlerde iş verimliliğini artırmak, süpermarketler, mağaza, alışveriş mekanları gibi yerlerde müşterilerin sayısını artırarak bu yerlerin mevcut müşterilerini en az 2 katına çıkaracak çözümlerini vermek istediğini söyledi.

Vural, “Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya’nın da içinde bulunduğu 30’u aşkın ülkede kullanılan bu sistemler sadece güvenliği artırmakla kalmıyor aynı zamanda müşterilerin gelirini artırarak 1 yılda getirdiği değerle ürüne ödenen bedeli birkaç katına katlıyor” dedi. (Haber Merkezi)

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