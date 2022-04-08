Çorumlu Berlin Büyükelçisi Şen’den hemşehrilerine selam

Dünyanın en büyük gıda fuarı olan Berlin Fruit Logistica, Çorum adına güzel bir buluşmaya da sahne oldu.

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi, hemşehrimiz Ahmet Başar Şen, Berlin Gıda Fuarı’nda Çorum firması Saraylım Tarım’ın standını ziyaret ederek Genel Müdür Oğuz Ilıca ile görüştü.

Büyükelçi Şen, akşam da, fuara katılan Türk firmalarının yöneticilerine bir iftar yemeği verdi.

Oğuz Ilıca, iftar yemeğinde de hazır bulundu ve Büyükelçi Şen’le Çorum üzerine sohbet etti.

Ilıca’nın, bu haberin ÇORUM HABER’de yer alacağını söylemesi üzerine de Büyükelçi Şen, bundan büyük mutluluk duyacağını söyledi ve Mehmet Yolyapar aracılığı ile tüm hemşehrilerine selamlarını iletti.

(Haber Merkezi)