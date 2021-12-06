Çorumlu berber kalp krizi kurbanı
Güncel 06.12.2021, 23:00
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Ankara'da esnaflık yapan Çorumlu berber, aniden geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre Ankara'da berberlik yapan Çorumlu Rüştü Baysa, önceki gün aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Genç esnaf doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.
Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Tirkeş (Tatlısu) köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen evli ve 1 çocuk babası genç esnafın cenazesi Ankara'da toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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