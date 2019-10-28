Çorumlu Belediye Başkanı Döğücü'ye Londra’da saldırı

İngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü yandaşları polis koruması eşliğinde dün gösteri yaptı. Uluslararası Dünya Belediyeler Birliği Toplantısı için Londra’da bulunan Çorumlu hemşehrimiz Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, bu sırada gösteri yapılan yerin yakınından geçerken terör örgütü yandaşlarının saldırısına uğradı.

Başkan Döğücü kendisine saldırmaya çalışan terör örgütü yandaşlarına tepki gösterdi. Şeyma Döğücü yaptığı açıklamada, “Londra'da saat kulesinin bulunduğu bölgede yaya olarak yürürken bir grup ellerinde bölücü örgüt bayrakları ve posterleri ile gösteri yapıyordu. Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize ciddi hakaretler de bulunan grubun elinde ülkemiz aleyhinde yazılar olan pankartlar vardı.

Çocukları ve masum insanları katlettiğimizi ve kimyasal silahlar kullanarak katliam yaptığımız yalanını söyleyerek bulunduğumuz yere kadar yürüdüler. Bende 'Yalan söylüyorsunuz hepiniz yalancısınız' diye bağırınca üzerime saldırdılar. Yanımda ailem ve danışmanım vardı. Bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdılar. Polis çok yetersizdi, sadece 2 polis vardı. Eşim ve danışmanım araya girdi ve beni bölgeden uzaklaştırdılar. Arkamızdan koşarak saldırmak istediler ama başarılı olamadılar” diye konuştu.

Öte yandan başta AK Parti cephesi olmak üzere tüm Türkiye’den olayı kınayan ve Şeyma Döğücü’ye geçmiş olsun mesajları içeren açıklamalar yapıldı.

(İHA)