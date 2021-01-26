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Çorumlu Bektaş Türk Almanya’da vefat etti

Çorum merkez Mollahasan Köyü nüfusuna kayıtlı Almanya’da ikamet eden Bektaş Türk yakalandığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayata veda etti.

Güncel 26.01.2021, 18:39
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Çorumlu Bektaş Türk Almanya’da vefat etti

Mollahasan Köyü’nden Garip Türk’ün oğlu, Ferzullah ve Hıdır Türk’ün ağabeyi olan Bektaş Türk, Almanya’da Cocid-19 salgını sonucu vefat etti. Merhumun cenazesinin dün gece Çorum’a getirildiği ve bugün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’ndeki törenin ardından köyünde toprağa verileceği ve cenazeye katılımın sınırlı tutulacağı öğrenildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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