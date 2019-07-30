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Çorumlu Bayram Kantık Yargıtay’a atandı

Türkiye’de önemli davalarda tanınan Çorumlu Bayram Kantık Yargıtay’a atandı.

Çorumlu Bayram Kantık Yargıtay’a atandı

Türkiye’de önemli davalarda tanınan Çorumlu Bayram Kantık Yargıtay’a atandı.

30 Temmuz 2019 Salı 00:39
Çorumlu Bayram Kantık Yargıtay’a atandı

15 Temmuz’da Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi ve Özel Kuvvetler Karargahı'nın işgaline ilişkin davaları karara bağlayan Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan Sungurlulu hemşehrimiz Bayram Kantık, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından açıklanan Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile Ankara'daki FETÖ yargılamalarına bakan 4 mahkeme başkanı ile bir hakimin görev yeri değişti. HSK 1. Dairesinin Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişirken, söz konusu görev yeri değişiklikleri arasında, Ankara'da FETÖ ve darbe davaları olmak üzere önemli davalara bakan 4 mahkeme başkanı da yer aldı.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin en önemli davalardan olan astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi ve Özel Kuvvetler Karargahı'nın işgaline ilişkin davaları karara bağlayan Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Başkanı hemşehrimiz Bayram Kantık'a yeni görev verildi. Her iki davada 41 sanık için ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanık için müebbet, diğer sanıklar hakkında da çeşitli sürelerde hapis cezası veren Kantık, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

Çeşitli şehirlerde görev yapan Kantık, Zonguldak Hâkimliğinden, Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na oradan da Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığına atanmıştı.

(Volkan SINAYUÇ)

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