Çorumlu Başkan’a Erdoğan’dan ödül

Sancaktepe Belediye Başkanı hemşehrimiz Şeyma Döğücü, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Bakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) evsahipliğinde Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen törende Sancaktepe Belediyesi’nin ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

Sancaktepe Belediyesi “Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması”nda ‘Sosyal Gençlik Hareketi Projesi” ile “Genç Dostu Şehir Ödülü’ne layık görülmüştü. Belediye Başkanı hemşehrimiz Şeyma Döğücü de etkinliğe katılarak ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.

Ödülün mutluluğunu dile getiren Döğücü, gençlerin desteklenmesi ve gelişimlerini ilerletmeleri için her türlü çabayı gösterdiklerini ve bundan sonra da göstermeye devam edeceklerini kaydetti.

(Aliye ÖNCEL)

