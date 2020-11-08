Çorumlu Başkan Döğücü isyan etti
İstanbul'un gelişen ilçeleri arasında yer alan Sancaktepe'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, parktaki bankları ateşe verdi. İlçe halkının büyük tepkisini çeken olayla ilgili bir açıklama da Çorumlu Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'den geldi.
Güncel 08.11.2020, 19:14
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Sosyal medya hesabından olaya tepki gösteren İstanbul Sancaktepe Belediyesi Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Şeyma Döğücü, “Lütfen bu ve benzeri durumlara şahit olursak ilçemiz için faillerini mutlaka ihbar edelim” ifadelerini kullandı.
Açıklamasının devamında bankı ateşe veren art niyetli kişilere rağmen çalışmalarına devam edeceklerini belirten Başkan Döğücü, “Çocuklarımızın mutluluğunu hedef alan bu art niyetli kişilere rağmen yavrularımızın yüzünü güldürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
(Haber Merkezi)
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