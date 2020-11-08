Çorumlu Başkan Döğücü isyan etti

Sosyal medya hesabından olaya tepki gösteren İstanbul Sancaktepe Belediyesi Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Şeyma Döğücü, “Lütfen bu ve benzeri durumlara şahit olursak ilçemiz için faillerini mutlaka ihbar edelim” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında bankı ateşe veren art niyetli kişilere rağmen çalışmalarına devam edeceklerini belirten Başkan Döğücü, “Çocuklarımızın mutluluğunu hedef alan bu art niyetli kişilere rağmen yavrularımızın yüzünü güldürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)