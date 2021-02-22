Çorumlu Başkan'dan Tasavvuf Mûsikîsine büyük katkı

İstanbul Üniversitesi Türk Din Mûsikîsi Ana Bilim Dalı Başkanı Ubeydullah Sezikli ve Dr. İrfan Yiğit tarafından hazırlanan eserde Çorum’da okunan ilahilerinin notalarının yanı sıra Çorum tasavvuf müziği tarihinde önem arz eden kişilerin hayat hikâyelerine resimlerle yer veriliyor.

Yerel çalışmaların toplamda ulusal ve uluslararası çalışmalara kaynak teşkil ettiğini söyleyen Ubeydullah Sezikli, “Bu tür eserlerin şehirler için ne kadar büyük önem arz ettiğini işin ehli bilir. Bu bağlamda Belediyeciliğin sadece yol yapmak kaldırım döşemek olmadığını anlamak işte bu ehil insanların işidir. Şehirlerin soyut kültürel varlıklarını derlemek ve bir eser haline getirmek uzun zaman ve emek isteyen işlerdir” dedi.

Kitabı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dini Musiki Anabilimdalı’nın ilk doktora mezunu ve şu anda Danimarka Türk Diyanet Vakfı bünyesinde Ney, Kaligrafi, Osmanlıca Eğitmenliği yapan ve çeşitli sanatsal faaliyetler yürüten Dr. İrfan Yiğit ile birlikte hazırladıklarını, yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın yanı sıra ilahileri Dini Mûsikî Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak uzun yıllardır topladıklarını ifade eden Sezikli, kitapta Çorum’da mûsikî tarihi ile ilgili önemli arşiv çalışmalarının yapıldığını, bu alanda şu ana kadar Çorum’da yapılan en iyi ve prestijli çalışmalardan birisi olduğunu kaydetti.

Eserleri notaya alınması ve icrası konusunda Araştırma Görevlisi Talha Günaydın ve Eren Köksal’a ayrıca teşekkür eden Sezikli, eserin Çorum’a hayırlı olasını temenni ettiğini dile getirdi.

ÇORUM İLAHİLERİ CD ORTAMINDA KİTAPTA

Kitabın arka tarafında Çorum ilahilerinin yer aldığı dört CD kitaba ayrı bir değer katmakta. Toplamda 55 eserin seslendirildiği CD’lerde okunan ilahiler halen Çorum’da konuya meraklı insanlar tarafından hala bilinmektedir. Kendisini otuzun üzerinde albümünün olduğunu fakat Çorum İlahilerinin kendisi için yerinin başka olduğundan bahseden Sezikli, bu çalışmanın şehre bir vefa borcu olduğunu vurguladı.

ESERDE ÖNEMLİ TARİHİ ŞAHSİYETLER VAR

Tasavvuf Geleneğinde Çorum’da Dini Musiki adlı eserde Abbas Külahi, Hafız Recep Camcı, Hafıza Kâfiye Camcı, Hafız Hakkı Bey, Makbule Çakıllı, Ferhan Göbelekten alınan eserler ve bu tarihi şahsiyetlerin hayat hikayeleri ve konu ile ilgili görsellere yer verildi.

BAŞKAN DÖĞÜCÜ VE ELVAN REKLAM’A TEŞEKKÜR

Sezikli ve Yiğit eserin basımını üstlenen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’ye Çorum’a yaptıkları bu jest ve bu önemli esere sahip çıktıkları için teşekkür ettiler.

Kendilerinin kitap için hiçbir maddi talepte bulunmadıklarını söyleyen Sezikli, “Çorum’un kültür hayatına Çorumluya bir hizmet olsun diye Sayın Başkanıma ilettiğimde gerçekten benden daha çok heyecanlandığını görmek beni ziyadesi ile memnun etti. Kendisine ve işin baskı yönünde bizlere yardımcı olan Elvan Reklam Ajansı’nın sahibi Mehmet Yıldırım’a sonsuz şükranlarımı sunarım” diye konuştu. (Haber Merkezi)