Çorumlu babaanne ve 4 torunu enkaz altında

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin şiddeti ise özellikle Bayraklı ilçesinde yıkılan binalardan gözler önüne serildi.

Çorum merkeze bağlı Kuşsaraylı Arefe Yücel ve torunları Feda, Vera, Lena ve Diren Yücel’in Bayraklı ilçesindeki bir enkazın altında kaldığı öğrenildi. İzmir’de bulunan Çorumlular, enkaz altında kalan babaanne ve torunlara ulaşılabilmesi için, ailenin adresini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşılan acil kodlu mesajlarda ise ailenin “Mansuroğlu Mah. 283/13 Sokak Rıza Apartmanı Bayraklı/İzmir” adresi yer aldı. (Haber Merkezi)