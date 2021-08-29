Çorumlu Ayhan Türk, Zafer Partisi GİK Üyesi

Ankara’da geçtiğimiz yıl kurulan Yesevi-Bektaşi Oğuz Ocakları Başkanı olan Alacalı hemşehrimiz Ayhan Türk, hem Zafer Partisi’nin Kurucular Kurulu’nda yer aldı hem de partinin Genel İdare Kurulu üyeliğine getirildi.

Zaman zaman biraraya geldikleri Prof. Dr. Özdağ’ın Ayyıldız hareketi başlatarak partileşmesinin ardından kurulan partide görev almaktan mutluluk duyduğunu dile getiren hemşehrimiz Ayhan Türk, önceki gün ÇORUM HABER’i ziyaret etti.

Ayyıldız Hareketi ve Zafer Partisi İl Koordinatörü Bedii Onan ile birlikte ÇORUM HABER’i ziyaret eden Türk, Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın başkanlığındaki Zafer Partisi’nin tüm illerde kısa sürede kuruluş çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Muhabirimiz Yusuf Çınar ile görüşen Türk, Zafer Partisi Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu Üyesi olarak görev aldığını, Çorum’da tanışma amaçlı ziyaretlerde bulunacağını ve önümüzdeki dönemde sık sık ilimize gelerek çeşitli faaliyetler yapacaklarını açıkladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yusuf Çınar da Türk ve Onan’a çalışmalarında ve siyaset hayatlarında başarı diledi.

(Süleyman ERDEN)

