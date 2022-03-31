Çorumlu astsubay yaşam savaşını kaybetti
Van'da görevli Çorumlu Astsubay Harun Baykal, yakalandığı kanser hastalığı sonucu tedavi gördüğü Ankara'da hayatını kaybetti.
Güncel 31.03.2022, 11:30
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Yaklaşık 5 ay önce evlenerek dünyaevine giren 28 yaşındaki Harun Baykal'ın genç yaşta vefatı, ailesi ve sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.
Çorum Merkez Abdalata Köyü'nden İlhan Baykal'ın oğlu Harun Baykal, 31 Mart Perşembe öğle namazına müteakip Ulu Cami’de kılınacak cenaze namazından sonra Çorum Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diler.
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