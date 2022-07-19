Çorumlu astsubay yaralandı
Van'ın Çatak ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Çorumlu Jandarma Astsubay Murathan Şağban yaralandı.
Güncel 19.07.2022, 21:46
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Sungurlu’ya bağlı Boztepe köyü nüfusuna kayıtlı Astsubay Şağban’ın Ankara GATA’ya getirilerek tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yakınları, Astsubay Şağban’ın sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi. (Haber Merkezi)
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