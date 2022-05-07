Çorumlu astsubay hayatını kaybetti
Çorumlu Hava Astsubayı Harun Eker yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Güncel 07.05.2022, 16:36 07.05.2022, 16:42
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Mecitözü nüfusuna kayıtlı Süleyman-Hatice Eker'in oğlu Zeynep Eker'in kardeşi Harun Eker'in cenazesi 8 Mayıs Pazar günü (yarın) Mecitözü Büyük Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diler.
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