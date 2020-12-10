Flaş HaberÇorumlu asker şehit oldu
Çorumlu asker şehit oldu
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 2 jandarma ve 2 yerel kolluk görevlisi şehit oldu, 8 kişi ise yaralandı. Şehitlerimizden birisi Çorumlu, (AYRINTILAR GELECEK)
Güncel 10.12.2020, 19:46 10.12.2020, 19:47
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