Son Dakika

Çorumlu asker şehit oldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 2 jandarma ve 2 yerel kolluk görevlisi şehit oldu, 8 kişi ise yaralandı. Şehitlerimizden birisi Çorumlu, (AYRINTILAR GELECEK)

Güncel 10.12.2020, 19:46 10.12.2020, 19:47
19
Çorumlu asker şehit oldu
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 10 Aralık 2020
İmsak 06:15
Güneş 07:46
Öğle 12:38
İkindi 14:59
Akşam 17:20
Yatsı 18:46

Gelişmelerden Haberdar Olun

@