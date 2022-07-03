Çorumlu asker Kuzey Irak’taki patlamada yaralandı
İYİ Parti Çorum İl Başkan Yardımcısı Sinem Sarı'nın kuzeni Uzman Çavuş Kahraman Oğuz Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralandı.
Güncel 03.07.2022, 18:29
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Uzman Çavuş Oğuz Soylu’nun patlamanın ardından olay yerine gelen helikopterle Hakkari Çukurca Sahna Hastanesi’ne kaldırıldığı ve tedavisine burada devam edildiği öğrenildi.
ÇORUM HABER, yaralı askerimize Allah acil şifa dileyerek bir an önce sağlığına ailesine kavuşmasını diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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