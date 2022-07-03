Çorumlu asker Kuzey Irak’taki patlamada yaralandı

Uzman Çavuş Oğuz Soylu’nun patlamanın ardından olay yerine gelen helikopterle Hakkari Çukurca Sahna Hastanesi’ne kaldırıldığı ve tedavisine burada devam edildiği öğrenildi.

ÇORUM HABER, yaralı askerimize Allah acil şifa dileyerek bir an önce sağlığına ailesine kavuşmasını diler.

(Volkan SINAYUÇ)

