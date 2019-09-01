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Çorumlu Aşçı Şefi, Maduro’nun oğlunu restoranına davet etti

Latin Amerika ülkesi Venezuela’da uzun bir süredir restoran şefliği yapan Çorumlu Adil Aydin, hem yurt içinde hem de yurt dışında insanların takdir ve ilgisini toplamayı sürdürüyor.

Çorumlu Aşçı Şefi, Maduro’nun oğlunu restoranına davet etti

Latin Amerika ülkesi Venezuela’da uzun bir süredir restoran şefliği yapan Çorumlu Adil Aydin, hem yurt içinde hem de yurt dışında insanların takdir ve ilgisini toplamayı sürdürüyor.

01 Eylül 2019 Pazar 23:53
Çorumlu Aşçı Şefi, Maduro’nun oğlunu restoranına davet etti

Latin Amerika ülkesi Venezuela’da uzun bir süredir restoran şefliği yapan Çorumlu Adil Aydin, hem yurt içinde hem de yurt dışında insanların takdir ve ilgisini toplamayı sürdürüyor.

Adil Aydın, geçtiğimiz günlerde Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun oğlu Nicolas Ernesto Maduro Guerra ile kendi ofisinde Çorumlu olan patronu Muharrem Hayta adına bir toplantı yaptıklarını bildirdi.

Venezuela Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Edwin Adrian Velazquez Zapatanın da hazır bulunduğu böylesi bir görüşmenin herkese nasip olmayacağını kaydeden Aydın, “Herkesi de kabul etmiyorlar. Zaten ben Türk olduğum için özen gösterdiler, çok iyi karşıladılar. Toplantının içeriği Türkiye’den ürünler getirip Venezuela pazarına girmek. Çok sıcak karşılandım.

Restaurantımıza davet ettim. Kolay kolay davetleri kabul etmeyen Maduro ailesi Türk Restaurantı olunca davetimizi geri çevirmedi” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

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