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Çorumlu Arifiye Kaymakamı Dıngırcı’nın acı günü

Sakarya’nın Arifiye İlçe Kaymakamı hemşehrimiz Bekir Dıngırcı´nın ağabeyi Hasan Dıngırcı vefat etti.

Çorumlu Arifiye Kaymakamı Dıngırcı’nın acı günü

Sakarya’nın Arifiye İlçe Kaymakamı hemşehrimiz Bekir Dıngırcı´nın ağabeyi Hasan Dıngırcı vefat etti.

09 Temmuz 2019 Salı 22:20
Çorumlu Arifiye Kaymakamı Dıngırcı’nın acı günü

Bir süredir Ankara´da tedavi gören Hasan Dıngırcı önceki gün akşamüzeri hayatını kaybetmişti.

Merhum Hasan Dıngırcı, dün İskilip Ulu Camiinde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazından sonra Göynük mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Samsun Valisi Osman Kaymak, İskilip Kaymakamı Beyazit Bestami Alkan, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, eski belediye başkanları Numan Sezer, Recep Çatma ve vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

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