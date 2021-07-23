Çorumlu antrenörün eşi kazada hayatını kaybetti

Kaza geçtiğimiz günlerde Mecitözü ilçesi Kayı Köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada Aliekber Erocağı ve eşi yaralandı. Kazanın ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazada ağır yaralanan Nilüfer Erocağı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

