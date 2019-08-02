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Çorumlu Albay Tuğgeneral oldu

Aslen Osmancıklı olan hemşehrimiz Albay Halil İbrahim Büyükbaş, Tuğgeneralliğe terfi etti.

Çorumlu Albay Tuğgeneral oldu

Aslen Osmancıklı olan hemşehrimiz Albay Halil İbrahim Büyükbaş, Tuğgeneralliğe terfi etti.

02 Ağustos 2019 Cuma 22:54
Çorumlu Albay Tuğgeneral oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen YAŞ Toplantısı’nda Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek karara bağlandı.

Osmancıklı hemşehrimiz Albay Halil İbrahim Büyükbaş ise önceki gün açıklanan Yüksek Askeri Şura kararı doğrultusunda Tuğgeneralliğe terfi etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Osmancıklı hemşehrimiz Albay Halil İbrahim Büyükbaş bugün açıklanan Yüksek Askeri Şura kararnamesinde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Yeni görevinde başarılar dilerim” dedi.

(Bülent USLU)

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