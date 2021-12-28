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Çorumlu akademisyene 2021 TÜBİTAK teşvik ödülü
Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında 2021 TÜBİTAK Teşvik Ödülü Çorumlu akademisyen Doç. Dr. Seydi Ahmet Satıcı’ya verildi. Satıcı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törende ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.
Güncel 28.12.2021, 22:51
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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törende Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında ödül alanlardan birisi hemşehrimiz Doç. Dr. Seydi Ahmet Satıcı oldu.
“Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında pozitif psikoloji, sosyal psikoloji, teknoloji bağımlılığı ve Covid-19’un psikolojik etkileriyle ilgili konulardaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü alan Çorumlu akademisyen Doç. Dr. Seydi Ahmet Satıcı’ya ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.
(Haber Merkezi)
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