Çorumlu aile kazada can verdi

Edinilen bilgiye göre, Niğde - Ankara Otoyolu’nun güney çıkış kavşağında, S.K. idaresindeki 33 BNP 75 plakalı tır, aynı yönde seyreden 51 ABN 608 plakalı minibüse arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada minibüsteki 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, cenazeler de yapılan incelemenin ardından morga sevk edildi.

Kazada minibüste bulunan Çorumlu aileden Beyaz Efdal (46), Mert Efdal (11) ve Ahmet Bircan (11) olay yerinde hayatını kaybederken, minibüste bulunan Yunus Efdal (59), C.B. (37), A.D. (22) ve Y.E.E. (12) ağır yaralandı.

Kaza sonrası tır sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



(İHA)

