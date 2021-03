Çorumlu 2 genç mimarın başarısı

Ünlü sanatçı Alişan’nın evinin dekorasyon projesini de üstlenen ofis, sanat dünyasından tam not aldı. Ünlü sanatçı, Çorumlu İç Mimar Seda Özdoğan ve birlikte çalıştığı mimar Serhat Yaman için teşekkür mesajı yayınladı. Birbirleriyle çocukluk arkadaşı olan İç Mimar Seda Özdoğan ile Mimar Serhat Yaman’ın birlikte çalıştığı SO İç Mimarlık Ofisi, Türkiye’de sayılı mimarlık ofislerinde bulunan VR Sanal Gerçeklik Gözlüğü ile alanında fark yarattı. SO İç Mimarlık Ofisi sahibi Seda Özdoğan ile mimar arkadaşı Serhat Yaman, çalışma azimleri ve yaptıkları örnek projelerle adlarından söz ettirmeyi başardı.



ALİŞAN TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLADI

Çorumlu iki genç mimar, 3 ay önce ünlü sanatçı Alişan’ın evinin dekorasyon işlerini alarak başarılı bir projeye imza attılar. Sanatçı Alişan ise iki gencin başarısını sosyal medya üzerinden sevenleri ile paylaştı. Genç mimarlar için düşüncelerini dile getiren Alişan, “Bize sundukları projeyi aynı şekilde teslim edeceklerine pek ihtimal vermemiştik fakat onlar başardılar ve öncesinde sundukları projeyi aynı şekilde evimize yansıttılar. Genç mimarlarımıza örnek çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, çalışma hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu. Alişan’ın evinin ardından Ankara, İstanbul ve Çorum’da çok sayıda benzer projeler yapan iki genç mimar, aynı başarıyı diğer işlerde de gösterdi. İç Mimar Seda Özdoğan; “Bize güvenen tüm müşterilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.



ÇOCUKLUK HAYALLERİ GERÇEK OLDU

Çocukluk hayali olan iç mimarlık ve mimarlığı şuanda aktif olarak yapmanın mutluluğu içerisinde olduğunu söyleyen SO İç Mimarlık Sahibi Seda Özdoğan, kısa sürede yakaladıkları başarıyı şu sözlerle anlattı: “Uzun zamandır verdiğimiz emeklerin karşılığını almaya başladığımızı düşünüyoruz. İnsanların “Siz çok genç mimarsınız yapabilir misiniz?” diye sorduklarında “Evet biz yaparız diyoruz” ve bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. SO İç Mimarlık olarak kısa zamanda çok güzel işlere imza attık. Bu süreçte ailemizin ve çevremizin vermiş olduğu desteğe çok teşekkür ediyoruz.”

SANAL GÖZLÜK ‘ÇORUM’DA BİR İLK

Türkiye’deki sayılı mimarlık ofislerinde bulunan VR Sanal Gerçeklik Gözlüğü ile Çorum ve bölgesinde önemli bir fark oluşturduklarını ifade eden Seda Özdoğan, “Müşterilerimizin öncelikle ne istediklerini dinliyoruz, anlıyoruz ve tasarıma geçiyoruz. Yapmış olduğumuz tasarımları VR Sanal Gerçeklik Gözlüğü ile gezdiriyoruz. Bu gözlük Türkiye’de sayılı iç mimarlık ofislerinde var. Çorum’da ise tek SO İç Mimarlık Ofisinde bulunuyor. Müşterilerimiz hayal ettikleri tasarımları sanal gözlüğümüz sayesinde görüyor ve kendilerini olmasını istedikleri alanın içinde buluyorlar. Müşterilerimiz gözlük içerisinde keyifle gezerken yüzlerindeki heyecan ve mutluluk sayesinde bizlerde çok mutlu oluyoruz” diyor. SO İç Mimarlık Ofisinin Çorum’da olmasına rağmen şehir dışından daha fazla talep aldıklarını hatırlatan Seda Özdoğan, “Memleketimiz Çorum’a da büyük projeler ile hizmet vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Özdoğan, ayrıca pandemi nedeniyle erteledikleri açılışı Ramazan Bayramından sonra yapmayı planladıklarını belirterek, açılışa ünlü sanatçı Alişan’ın eşiyle birlikte katılacağını dile getirdi.

“ÖRNEK PROJELERE İMZA ATIYORUZ”

Müşterilerine VR Gözlük sayesinde çizdikleri projeleri sanal gerçeklik ile sunduklarını ifade eden Mimar Serhat Yaman ise “Yaptığımız projeleri müşterilerimiz öncesinde evlerinde yaşanacak değişikliği sanal gerçeklik ile izleyebiliyorlar. Bu sayede akıllarına takılacak hiçbir sorun kalmıyor. Bizde izlenen bu projeyi reelde uygulayarak müşterilerimize teslim etmiş oluyoruz. SO İç Mimarlık olarak örnek projelere imza atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)