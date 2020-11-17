Çoruminia’nın surları yükseliyor

Projede yer alacak minyatürlerin tarihi Hitit Surlarıyla çevrili olacağını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çoruminia’nın seçim dönemi taahhüt ettikleri projelerden biri olduğunu kaydetti. Çoruminia’da 26 tarihi mekanın minyatürünün yer alacağını ve bu minyatürlerin Çorum’un tarihini ve kültürünü yansıtacak eserler olduğunu belirten Aşgın, “Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) hibe desteğinden de faydalandığımız Çoruminia, tamamladığında şehrimizin tanıtımına ve turizmine önemli katkılar sağlayacaktır. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah, içerisindeki minyatürlerle birlikte projemizi tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız.” dedi.