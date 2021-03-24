Çoruminia’da sona gelindi
Çorum’un tanıtımına yönelik önemli katkılar sağlayacak olan “Çoruminia” projesinde sona gelindi.
Güncel 24.03.2021, 10:43
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Maliyeti 3 milyon 778 bin lira olan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan (OKA) 1 milyon lira hibe alınan projede 26 eser ve 3 rölyefin yapımının tamamlandığı belirtilirken, Belediye’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Çoruminia’yı çok yakında halkımızın hizmetine sunacağız” denildi.
(Haber Merkezi)
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