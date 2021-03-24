Çoruminia’da sona gelindi

Maliyeti 3 milyon 778 bin lira olan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan (OKA) 1 milyon lira hibe alınan projede 26 eser ve 3 rölyefin yapımının tamamlandığı belirtilirken, Belediye’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Çoruminia’yı çok yakında halkımızın hizmetine sunacağız” denildi.

(Haber Merkezi)