Çoruminia Parkı’nın ihalesi yapıldı
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın seçim öncesi verdiği sözler arasında bulunan Çoruminia için adımlar atılmaya devam ediliyor.
Güncel 03.06.2020, 20:25
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Çoruminia Parkı’nın yapılması için belediye tarafından ihale düzenlendi. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetiminde gerçekleştirilen ihalenin tahmini maliyetinin 2 milyon 323 bin 678 lira 86 Kr. olduğunun belirtildiği ihalede 2 firma teklif sundu. EKAP üzerinden gerçekleştirilen ihalede Birlik Müteahhitlik 1milyon 465 bin lira, Doruk Grup ise 1 milyon 767 bin lira teklifte bulundu. (Haber Merkezi)
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