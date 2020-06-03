Çoruminia Parkı’nın ihalesi yapıldı

Çoruminia Parkı’nın yapılması için belediye tarafından ihale düzenlendi. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetiminde gerçekleştirilen ihalenin tahmini maliyetinin 2 milyon 323 bin 678 lira 86 Kr. olduğunun belirtildiği ihalede 2 firma teklif sundu. EKAP üzerinden gerçekleştirilen ihalede Birlik Müteahhitlik 1milyon 465 bin lira, Doruk Grup ise 1 milyon 767 bin lira teklifte bulundu. (Haber Merkezi)