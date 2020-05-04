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ÇORUMİNİA maket ve rölyefleri için ihale

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim taahhütleri içerisinde yer alan “Çoruminia” projesinin hayata geçirilmesi için ilk ihale yapıldı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 22:06
ÇORUMİNİA maket ve rölyefleri için ihale

Çorum Belediyesi Tarihi Eser Minyatür Maketi ve Rölyef Alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenledi.

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ve ilimizin tarihi ve kültürel öğelerini içerisinde barındıracak olan minyatür parkla ilgili ihale ile 27 adet Tarihi Eser Minyatür Maketi ve Rölyef alımı gerçekleştirildi. Birinci kısmı 919 bin 533 TL, ikinci kısmı 1 milyon 496 bin 666 TL ve üçüncü kısmı ise 122 bin TL olarak toplam 2 milyon 538 bin 199 TL yaklaşık maliyeti bulunan ihaleye 5 firma teklif sundu.

İhalede 3B Maket Reklam Sanayi birinci kısım için 628 bin 44 TL, ikinci kısım için 682 bin 555 TL ve üçüncü kısım için ise 52 bin 700 TL olmak üzere 1 milyon 363 bin 299 TL teklif verirken; Ömer Çiçekdenk isimli katılımcı birinci kısım için 976 bin TL, ikinci kısım için 882 bin TL ve üçüncü kısım için ise 140 bin TL olmak üzere 1 milyon 998 bin TL; Ranuna Gıda İnşaat firması birinci kısım için 945 bin TL, ikinci kısım için 840 bin TL ve üçüncü kısım için ise 110 bin TL olmak üzere 1 milyon 895 bin TL; Kalyon Mimari Mob. İnşaat Reklam firması ise birinci kısım için 568 bin 500 TL, ikinci kısım için 933 bin TL ve üçüncü kısım için ise 95 bin TL olmak üzere 1 milyon 596 bin 500 TL ve Necmiye Özşengül ise birinci kısım için 985 bin TL ve üçüncü kısım için ise 76 bin TL olmak üzere 1 milyon 61 bin TL’lik teklif sundu.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın ihalede kısımlar için ekonomik anlamda en uygun tekliflerin değerlendirmeye alınacağını belirterek resmi sonuçların yazıyla firmalara bildirileceğini açıkladı.

Buna göre Belediye Başkanı Aşgın’ın göreve gelmeden önce yapmayı taahhüt ettiği projelerden biri olan ve Millet Bahçesi yanında açılacak olan “Çoruminia” projesi kapsamında Çorum Saat Kulesi, Resuloğlu Mezarlık Alanı, Alacahöyük Ören Yeri, Hattuşa Ören Yeri, Şapinuva Ören Yeri, İnce Su Kanyonu, Koyun Baba Köprüsü, Örükaya Roma Barajı, Kapılıkaya Mezarı, Aslanlı Kapı, Şarrumanın Tutaliayı Kucaklayış Sahnesi Rölyefi, IV. Tutalianın tasviri rölyefi, Hitit Savaşçısı tasviri rölyefi (110-200cm), İskilip Kalesi ve Kaya Mezarları, Elvan Çelebi Camii ve Türbesi, Eski Askerlik Şubesi,İsmet Eker Konağı, Çorum Kalesi, Çorum Müzesi, Hıdırlık Camii ve Türbesi, Çorum Ulu Camii, İstiklal Mektebi, Veli Paşa Hanı, Veli Paşa Konağı, Çorum Belediye Binası, Koyun Baba Türbesi, Arasta Çarşısı, Güpür Hamamı, Sungurlu Saat Kulesi olmak üzere toplam 27 adet minyatür maket ve rölyefin alımı gerçekleştirildi. Projenin yapım ihalesinin ise önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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