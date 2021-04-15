Çoruminia gün sayıyor

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim vaatlerinden olan Çorumina’da sona gelindi. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Aşgın, “Şehrimizin tanıtımı, kültürü ve turizmi anlamında çok önemli bir lokasyondayız. Seçim vaatlerimizden bir tanesinde daha son aşamaya geldik. Biz burayı iki cepheden düşündük: Şehrimizin tüm ilçeleriyle beraber tarihi ve kültürel varlığını ortaya çıkarmak. Şehrimize gelen insanların şehrimizle ilgili bir kanaat oluşturacakları, tanıtımı ve kültür bakımından çok önemli bir eser ortaya çıkmış oldu. İkincisi, park ve bahçeler müdürlüğümüz bir kısmının şehrimizde ilk kez deneyeceği 32 farklı bitki türüyle rengarenk bir alana dönüşecek” dedi.

Etrafı surlarla çevrili 5 dönümlük bir alan 3 dönümü yeşil alan 2 dönümü de eserlerin teşhir edildiği alandan oluşan Çoruminia’nın Çorum’a değer katacağına inandığını belirten Aşgın, “Bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Önümüzdeki ay içerisinde burada mehterle, coşkuyla bir açılış yapacağız. Bu muazzam eser Çorum’a hayırlı olsun.” diye konuştu.



(Volkan SINAYUÇ)

