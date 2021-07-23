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Çoruminia açılışa hazır

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın seçim taahhütleri arasında yer alan Çoruminia Projesi açılışa hazır hale getirildi. 

Güncel 23.07.2021, 23:53
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Çoruminia açılışa hazır

Aşağı Sanayi bölgesinde Millet Bahçesi yakınında yapımı tamamlanan Çorummina Projesi’nin 2 milyon lira değerindeki maliyetinin yaklaşık yüzde 50’sine tekabül eden 1 milyonluk kısmını OKA karşılıyor.
Öte yandan Vali Mustafa Çiftçi başkanlığındaki protokol Çoruminia projesini son halini yerinde inceledi. (Haber Merkezi) 
 

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