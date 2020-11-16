ÇorumGaz’ın yeni merkezi için kutlama

Belediye Başkanı Aşgın, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ile birlikte ÇorumGaz A.Ş’yi ziyaret etti.

ÇorumGaz’ın Gazi Caddesi üzerindeki yeni merkezinde gerçekleşen ziyarette Ahlatcı ve Aşgın’ı firmanın Genel Müdürü Kasım Kahraman ağırladı. Kahraman, ÇorumGaz’ın birimlerini gezerek çalışmaları hakkında bilgi alan Ahlatcı ve Aşgın’a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Belediye Başkanı Aşgın ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda; “Şehrimizin başarılı firmalarından ÇorumGaz A.Ş.'yi AK Parti İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı ile birlikte ziyaret ederek yeni merkezleri için hayırlı olsun dileklerimizi Genel Müdür Kasım Kahraman'a ilettik. Yeni merkezlerinde kendilerine üstün başarılar diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)