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Çorumgaz’dan uyarı

Güncel 17.02.2021, 18:24
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Çorumgaz’dan uyarı

Çorumgaz A.Ş’den, doğalgaz abonelerine uyarı mesajı yayınlandı. 
Çorumgaz’ın mesajı şöyle:
“Abonelerimizin dikkatine, 
Son günlerde sizlere farklı numaralardan ulaşarak Çorumgaz Çağrı Merkezinden aradıklarını ve kombi bakımını indirimli yaptıklarını ileten kişilere lütfen itibar etmeyiniz ve herhangi bir bilgi vermeyiniz. 
Kombi bakımları Çorumgaz tarafından değil, yetkili servisler tarafından yapılmaktadır.”
 

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