Çorumgaz’dan üçü bir arada DEV KAMPANYA 

Kampanyada; Çorum, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Yozgat İlleri ve bu İllerin koordinasyonunda doğal gaz dağıtımı yapılmakta olan ilçe ve beldelerde Çorum Elektrik ve Doğal Gaz Ticaret A.Ş’ye ait doğal gaz aboneliği yaptıran müşterilerin abone (tesisat no, ad-soyad, adres, telefon) bilgileri üzerinden çekiliş hakkı verilecek. Kampanyaya katılım, her tesisat numarası için 1 çekiliş hakkı ile sınırlı olacak.

Katılım listesi; Çorum Elektrik ve Doğal Gaz Ticaret A.Ş tarafından tüm illerin kampanya katılım sırasına göre birleştirilerek excel üzerinden tesisat numarası, ad-soyad, adres ve telefon bilgilerinden oluşacak ve çekilişten en az 2 iş günü önce notere teslim edilecek.

Çekiliş; 9 Ağustos 2021 Saat 10.00’da Yeniyol Mahallesi Gazi 12.Sokak No:8 Çorum adresinde noter huzurunda ve halka açık olarak gerçekleştirilecek. Çekiliş sonuçları; 11 Ağustos 2021 Sabah Gazetesinde ve www.corumgaz.com.tr adresinden ilan edilecek.Çekilişten sonra asil ve yedek talihlilerin adreslerine aynı anda taahhütlü posta kanalıyla tebligat yapılacak. (Kampanya Detayları www.corumgaz.com.tr , www.kargaz.com.tr ve www.surmeligaz.com.tr adreslerinde.)

