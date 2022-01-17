“Çorumgaz A.Ş. kanuna ve EPDK kararlarına göre faaliyet gösteriyor”

Çorumgaz A.Ş. tüketimlerinin tespit edilmesi, tahakkuk ve faturalandırma işlemlerinin 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu hükümleri ve EPDK tebliğleri doğrultusunda yürütüldüğünü duyurdu.

Şirketin kamuoyuna açıklaması şöyle:

“Bilindiği üzere Şirketimiz; 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa göre kurulmuş bir özel hukuk tüzel şirketidir. 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun (4.) Maddesi (g) bendinde ‘Dağıtım lisansı alan tüzel kişiler, bu Kanunda dağıtım lisansı ile ilgili hükümlere ve Kurumca belirlenecek usul ve esaslara uymakla yükümlüdür’ denilmektedir. Şirketimiz de tüm faaliyetlerini, 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, EPDK tarafından belirlenen Yönetmelik ve Kurul kararlarına uygun olarak yürütmektedir.

Dağıtım bölgemizde doğal gaz kullanmakta olan müşterilerimizin tüketimlerinin tespit edilmesi, tahakkuk ve faturalandırma işlemleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ve Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.

Kullanılan doğal gazın tahakkuk ve faturalandırılması ile ilgili Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’ nin ‘Tüketimlerin tespit edilmesi, Tahakkuk ve faturalandırma’ başlıklı 48.Maddesi şu şekildedir: ‘Tüketim faturalarında okuma periyotlarına göre hesaplanacak gün bazında ağırlıklı ortalama perakende satış fiyatı kullanılarak tahakkuk yapılır.’

Faturalama işlemlerinde toplam gün üzerinden ağırlıklı ortalama perakende satış fiyatları ve tesisatta kullanılan basınca göre düzeltme katsayıları uygulanmaktadır. Faturalar her ayın ilk 10 günü okunmakta, tüketimin bir kısmı faturanın okunduğu aya sarktığından bu sarkan günler için fatura okunan ayın fiyat tarifesi baz alınmaktadır.

Örnek olarak; 2022 yılı Ocak ayında abonelerimize ulaşan faturanın hesaplanmasında, 2021 yılı Aralık ayı tüketimine denk gelen günler için Aralık ayı fiyat tarifesi uygulanırken 2022 Yılı Ocak ayı tüketimine denk gelen günler için ise Ocak ayı tarifesi uygulanmaktadır.

Sonuç olarak tüm işlemler ilgili yönetmelik ve usul esaslara göre yapılmaktadır. Şirketimizin web sitesinde https://online.corumgaz.com.tr/dxTarifeler.aspx linkinde yer alan fiyat tarifelerinden fiyat kontrolü yapmak da mümkündür. Vatandaşlarımız müşteri hizmetleri ofislerimizden, web sitemizde yer alan online işlemlerden, 444 0 187 çağrı merkezimizden ya da 0552 187 0 187 no’lu Whatsapp hattımızdan doğal gaz işlemleri ile ilgili her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşabilmektedirler.

Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm abonelerimize doğal gaz konforunu yaşatmak ve temiz bir hava sunabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

