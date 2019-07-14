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Çorum’dan Yozgat’a dilencilik için gitmişler

Yozgat Belediyesi Zabıta ekipleri şehrin belirli bölgelerinde dilencilere yönelik operasyon yaptı.

Çorum’dan Yozgat’a dilencilik için gitmişler

Yozgat Belediyesi Zabıta ekipleri şehrin belirli bölgelerinde dilencilere yönelik operasyon yaptı.

14 Temmuz 2019 Pazar 19:27
Çorum’dan Yozgat’a dilencilik için gitmişler

Yozgat’ta zabıta ekiplerince farklı bölgelerde yaptığı operasyonda dilencilik yaptıkları belirlenen 6 kişi alınarak Zabıta Müdürlüğüne getirildi. Dilencilerin üzerinde yapılan aramada çıkan 197 lira tutanak ile kayıt altına alındı. Paralar yetkilerce kamuya aktarılmak üzere belediye hesabına yatırıldı. Yozgat ilçelerinden ve Çorum’dan geldikleri belirlenen dilenciler, kimlik ve üst aramalarının ardından geldikleri yere gitmeleri için otogara götürüldü.

Zabıta ekipleri ise insanların manevi duygularını sömüren dilencilere karşı vatandaşları uyararak bu konuda kendilerine yardımcı olmalarını istediler.

(İHA)

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