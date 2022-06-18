Çorum’dan YKS’ye 31.729 aday katılacak

YKS öncesinde İl Sınav Koordinasyon Kurulu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk başkanlığında toplanarak bir dizi karar aldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Tolga Abalı, Sınav Koordinatörü Yardımcısı Doç. Dr. Zekeriya Işık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Kutluhan Cüce iştirak etti.

Rektörlük Senato Salonu’nda yapılan toplantıda, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

Yapılan açıklamada çok sayıda aday ve aileyi ilgilendiren sınavın huzur içerisinde uygulanabilmesi için bütün önlemlerin alındığı kaydedilerek Cuma akşamından başlanılarak Cumartesi ve Pazar günlerinde il genelinde sessizliğin sağlanması hususunda bütün vatandaşlar duyarlı olmaya davet edildi.

Buna göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) bugün ve yarın üç oturumda yapılacağı, Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 69 binada 18743; Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 41 binada 12232; Yabancı Dil Testi’ne (YDT) ise 4 binada 754 adayın gireceği kaydedildi.

(Volkan SINAYUÇ)

