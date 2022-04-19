Çorum’dan yılın ilk çeyreğinde 213 milyon dolarlık ihracat
Çorum’da bu yılın ilk çeyreğinde 213 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Güncel 19.04.2022, 18:56 19.04.2022, 19:03
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2022 Mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türk ihracatçısı yılın ilk 2 ayında olduğu gibi Mart ayını da yeni rekorlarla kapattı. Açıklanan verilere göre, ihracatçı iller arasında Çorum, 25. sırada yer aldı. Yeni yılı ihracat artışıyla başlayan Çorum'da Ocak ayında 59 milyon 749 bin dolar, Şubat ayında 86 milyon 414 bin dolar, Mart ayında ise 67 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Çorum’dan ihracat yapılan ülkeler arasında ABD, İngiltere’nin yanı sıra, Türki Cumhuriyetler, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri yer aldı.
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